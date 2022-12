5000 Fußballfans legen Frankfurter Verkehr lahm

Frankfurt/Main (dpa) - . In Frankfurt haben rund 5000 Menschen den Sieg Marokkos gegen Spanien im Achtelfinale der Fußball-WM gefeiert und dabei für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Vor allem in der Innenstadt wurde am Dienstagabend der Verkehr teilweise lahmgelegt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Schon vor Spielbeginn seien viele Polizisten in der Innenstadt gewesen. Neben mehreren Autokorsos seien auch Pyrotechnik wie Bengalos, Rauchköpfe oder Knallkörper angezündet worden. Um Feiernde zu schützen, habe man ein Areal in der Innenstadt nahe der Konstablerwache gesperrt. Erst gegen 22.00 Uhr beruhigte sich die Lage demnach wieder.