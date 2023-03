50.000 Besucher im Museum für Elektronische Musik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . 50.000 Menschen haben im ersten Jahr das Museum für Elektronische Musik (MOMEM) in Frankfurt besucht. Das teilte das Museum am Freitag mit. Das „Museum Of Modern Electronic Music“ feiert am 6. April seinen ersten Geburtstag. Das MOMEM kam im ersten Jahr etwa auf so viele Besucher wie das Archäologische Museum (55.000 Gäste).