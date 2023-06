500.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Alsbach-Hähnlein (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand in Alsbach-Hähnlein im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei bislang unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war am Montag in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Das Dach und die Wohnung seien erheblich beschädigt worden. Die Wohnungen im Obergeschoss seien aktuell nicht mehr bewohnbar. Verletzte habe es keine gegeben.