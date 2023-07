51-Jährige getötet: Bekannter unter Mordverdacht in U-Haft

Gießen (dpa/lhe) - . Eine 51-jährige Frau ist in Gießen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Gießen am Montag mitteilten, hatte eine Passantin den Leichnam der Frau am frühen Samstagmorgen im Außenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Gießener Weststadt gefunden. Eine Obduktion noch am selben Tag habe ergeben, dass die Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben sei. Hinweise auf ein Sexualdelikt gebe es nicht.