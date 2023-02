54-Jähriger in Restaurant von Mann niedergeschossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Unbekannter hat in einem Restaurant in der Frankfurter Innenstadt einen Mann niedergeschossen. Der 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Schütze flüchtete unerkannt. Polizisten sperrten den Tatort um die sogenannte „Freßgass“ weiträumig ab.