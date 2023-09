59-Jährige von hinten überfallen und Handtasche geraubt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine 59 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt überfallen und beraubt worden. Die Täter erbeuteten ihre Handtasche mit Schmuck, mehreren hundert Euro und Bankkarten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war um kurz nach Mitternacht im Stadtteil Griesheim auf dem Weg von ihrer Arbeit nach Hause und wollte über eine Grünfläche abkürzen. Wegen der fehlenden Beleuchtung sei sie wieder umgedreht, wurde aber in dem Moment von hinten angegriffen und ersten Ermittlungen zufolge mit einem Elektroschocker leicht verletzt. Ein Mann habe ihr die schwarze Stoffhandtasche entrissen und sei zusammen mit einer Frau geflüchtet.