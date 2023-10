60-Jährige nach Totschlagsversuch im Krankenhaus vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Versuchter Totschlag wird einer 60 Jahre alten Frau vorgeworfen, die sich deswegen von Mittwoch an (9.30 Uhr) vor dem Frankfurter Landgericht verantworten muss. Die psychisch auffällige Frau soll in einer Frankfurter Klinik im Juli vergangenen Jahres eine Mitpatientin zu Boden gebracht und gewürgt haben. Als sich das Pflegepersonal einschaltete, soll die Frau auch die Krankenschwestern angegangen und misshandelt haben. In dem Verfahren kommt auch eine Unterbringung der 60-Jährigen in der Psychiatrie in Betracht. Das Gericht hat vier Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminiert.