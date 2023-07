60 Menschen vor Eritrea-Festival in Gewahrsam genommen

Gießen (dpa/lhe) - . Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen vor Beginn des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen rund 60 Menschen in Gewahrsam genommen. Zuvor seien bereits rund 50 Platzverweise ausgesprochen worden, teilten die Beamten mit. Mehrere Personengruppen hätten ab 5.30 Uhr versucht, in Richtung des Veranstaltungsgeländes Hessenhallen zu gelangen. Aufgrund eines Videos, welches auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht wurde, hätten sich Hinweise auf einen von ihnen geplanten Angriff auf die Kulturveranstaltung ergeben. Eine „Vielzahl von Einsatzkräften“ habe das Vordringen zu den Hessenhallen verhindern können. Etwa 60 Menschen seien zur Verhinderung gewalttätiger Aktionen in Gewahrsam genommen worden.