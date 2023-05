61-jähriger Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Frankfurt-Griesheim (dpa/lhe) - . Ein 61-Jähriger ist in Frankfurt auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 50-jährige Fahrerin des Wagens überquerte trotz eines Stoppschildes eine Kreuzung ohne anzuhalten und erfasste dabei den von links kommenden Fahrradfahrer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach verletzte sich der 61-Jährige durch den Aufprall mit dem Auto und den Sturz auf den Asphalt schwer am Hinterkopf.