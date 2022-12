63-Jähriger bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Kassel (dpa/lhe) - . Ein 63-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Kassel lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. Der Mann habe eine massive Rauchgasvergiftung erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte zuvor ein Polizeisprecher. In dem viergeschossigen Mehrfamilienhaus sei nur die Wohnung des Mannes von dem Brand betroffen gewesen. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 70.000 Euro.