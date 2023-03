65-jähriger Betrunkener bedroht Kinder mit Soft-Air-Pistole

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein 65 Jahre alter Mann soll in Wiesbaden Kinder mit einer Soft-Air-Pistole bedroht haben. Zeugen riefen am Dienstag die Polizei, da der Mann herumgeschrien und eine Art Pistole in der Hand gehalten habe, teilte die Polizei in Wiesbaden am Mittwoch mit. Als die Polizei ihn schließlich festnahm, habe der Mann sich einer Sprecherin zufolge kooperativ verhalten. Er soll vier Kinder mit der später beschlagnahmten Soft-Air-Pistole bedroht haben.