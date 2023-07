68-Jähriger durch Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In Frankfurt ist ein 68 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der mutmaßliche Täter am Freitag am Fechenheimer Mainufer aus einem Gebüsch kommend auf den 68-Jährigen zu und stach ihm mit dem Messer in die Brust, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach flüchtete der Unbekannte.