7 Jahre Freiheitsstrafe für Täter mit Impulskontrollstörung

Darmstadt (dpa/lhe) - . Wegen vier gefährlicher Körperverletzungen innerhalb eines Monats in Darmstadt und Weiterstadt hat das Landgericht Darmstadt einen 23 Jahre alten Mann zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Es wies am Montag den Drogenabhängigen, der auch eine Impulskontrollstörung hat, zudem in eine Entziehungsanstalt ein. Ein 19 Jahre alter Mittäter wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in einem Fall zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Beide Angeklagte waren geständig. Das Urteil ist rechtskräftig.