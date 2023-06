70 Jahre Verband der Vertriebenen: Beuth erinnert

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zum 70-jährigen Bestehen des Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen (BdV) hat Hessens Innenminister Peter Beuth an die Aktualität des Themas Flucht erinnert. „Leider müssen wir feststellen, dass Flucht und Vertreibung erneut so aktuell sind wie lange nicht mehr“, teilte der CDU-Politiker am Mittwoch anlässlich eines Festaktes im Wiesbadener Landtag mit.