71-jähriger Autofahrer prallt auf Lastwagen und stirbt

Hattenbach (dpa/lhe) - . Auf der Autobahn 5 ist am Dienstag nahe Hattenbach ein 71-Jähriger Autofahrer auf einen Lkw geprallt und tödlich verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei hatte sich in einem dreispurigen Bereich auf dem zweiten Fahrstreifen ein Lkw-Stau gebildet. Der Autofahrer sei auf der Tangente zur A7 in Richtung Fulda gefahren. Er kam mit seinem Wagen nach links ab und stieß gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Sattelaufliegers, der am Stauende stand.