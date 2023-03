71-Jähriger in Frankfurt von S-Bahn überrollt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . An der Frankfurter Hauptwache ist ein Mann von einer S-Bahn überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag fiel der 71-Jährige aus zunächst unbekannten Gründen ins Gleisbett als der Zug gerade losfuhr. Dabei sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, sagte der Sprecher.