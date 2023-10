75 bunte Stühle zur 75. Frankfurter Buchmesse

Frankfurt/M. (dpa) - . Mit 75 bunten Stühlen mitten in Frankfurt haben die Stadt und die Messeveranstalter an die erste Buchmesse vor 75 Jahren erinnert. Die Idee dahinter: Jedem Stuhl ist eine Person mit ihrer ganz persönlichen Verbindung zur Buchmesse zugeordnet, wie die Initiatoren am Montag in Frankfurt mitteilten. Die Stühle sollen nach der eintägigen Aktion dann vom Paulsplatz, dem Schauplatz der ersten Buchmesse 1949, auf das Messegelände gebracht und dort aufgestellt werden. Per QR-Code können Messebesucher die zugehörige Geschichte zu einem Stuhl aufrufen.