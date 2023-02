75-Jähriger bedroht Rettungskräfte mit Schreckschusswaffe

Kirchhain (dpa/lhe) - . Ein 75 Jahre alter Mann hat in Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Besatzung eines Rettungswagens mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann am Montagmorgen daraufhin widerstandslos in seiner Wohnung fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Senior fanden sie zudem eine Pistole und einen Karabiner - zwei scharfe Waffen, für die er keine waffenrechtlichen Erlaubnisse besessen habe.