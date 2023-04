75-jähriger Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Fulda (dpa/lhe) - . Feuerwehr und Bergwacht haben in der Nähe der Wasserkuppe einen Gleitschirmflieger aus einem Baum gerettet. Der 75-Jährige hatte am Dienstagnachmittag noch selbst einen Notruf absetzen können, wie die Polizei in Fulda am Mittwoch berichtete. Der Gleitschirmflieger aus Osthessen war auf rund 15 Metern Höhe bei böigem Wind in einer Baumkrone hängengeblieben. Nachdem die Spezialkräfte den Mann aus dem Baum befreit hatten, wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war er aber nicht schwerer verletzt.