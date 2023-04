750 Sozialwohnungen fallen aus Bindung als Sozialwohnung

Laut der Wohnungsbedarfsprognose des Instituts für Wohnen und Umwelt aus dem Jahr 2020 besteht in Hessen im Zeitraum von 2018 bis 2040 ein Bedarf an rund 367.000 zusätzlichen Wohnungen insgesamt, wie das Wirtschaftsministerium auf die parlamentarische Anfrage hin erläuterte. In den Jahren 2018 bis 2021 seien bereits 77.000 zusätzliche Wohnungen geschaffen worden.