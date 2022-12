76-Jährige bei Unfall gestorben: Mann in Lebensgefahr

Fulda (dpa/lhe) - . Bei einer Kollision zwischen mehreren Autos bei Fulda ist am Montag eine 76 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 62-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 76-Jährige war aus bislang ungeklärtem Grund auf gerader Strecke mit ihrem Auto von der Spur abgekommen und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kollidiert, hieß es. Der 62-jährige Fahrer des Kleintransporters habe versucht auszuweichen, wobei er in einen Kleinwagen stieß, welcher auf der rechten Spur in die gleiche Richtung fuhr.