80-jährige Fahrerin stirbt bei Zusammenstoß

Gießen/Echzell (dpa/lhe) - . Eine 80 Jahre alte Fahrerin ist durch einen Zusammenstoß bei Echzell (Wetteraukreis) ums Leben gekommen. Die Seniorin wollte nach ersten Erkenntnissen auf die Bundesstraße 455 abbiegen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Gießen sagte. Dabei habe die 80-Jährige den anderen Wagen offenbar übersehen. In dem Auto habe ein 49 Jahre alter Mann gesessen. Dieser sei verletzt worden. Mehr Details lagen den Ermittlern zunächst nicht vor.