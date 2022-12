80-Jährige im Schlaf von Dieben überwältigt und eingesperrt

Birkenau/Darmstadt (dpa/lhe) - . Eine 80 Jahre alte Frau ist im Schlaf von zwei Dieben überwältigt worden. Die Unbekannten sperrten die Rentnerin in einem Zimmer ein und stahlen ihr Geld, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Die 80-Jährige wurde nach einer Stunde von einer aufmerksamen Zeitungsausträgerin befreit.