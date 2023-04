800 Liter Diesel bei Lkw-Unfall ausgelaufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 3 sind durch einen Riss im Tank rund 800 Liter Diesel ausgelaufen. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer am Sonntagmorgen mit seinem Lastwagen an einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Außenschutzplanke, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Dabei seien die Ölwanne und zwei Dieseltanks des Lastwagens aufgerissen worden.