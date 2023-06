81-Jährige tot aufgefunden: Mann in Untersuchungshaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach dem Fund einer toten 81-Jährigen in Wiesbaden ist ein 46 Jahre alter Mann verhaftet worden. Der Mann, der ein Bekannter des Opfers sein soll, sei am Donnerstag wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft gekommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiesbaden am Freitag mitteilte. Die Ursache für ihren Tod waren laut Obduktion Verletzungen durch ein Messer, hieß es.