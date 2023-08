820 neue Funde bei Grabungen im Welterbe Grube Messel

Messel (dpa/lhe) - . Ein Team der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung hat bei den diesjährigen Grabungen im Unesco-Welterbe Grube Messel 820 neue Funde gemacht. Bei den Arbeiten vom 12. Juni bis 7. Juli seien mit 80 Prozent überwiegend versteinerte Insekten und Pflanzen in dem 47 Millionen Jahre alten Schiefer entdeckt worden, teilte Gesellschaft am Freitag mit. Unter den neuen Funden sei aber auch ein nahezu vollständiges Schlangenfossil. Bei dem 41 Zentimeter langen Tier sei es auch gelungen, die Luftröhre bei der Präparation freizulegen. Um was für eine Schlange es sich handelt sei noch nicht abschließend geklärt. Sichtbare Merkmale würden aber auf ein Jungtier eines Pythons hinweisen.