84-Jährige bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) – . Bei einem Brand in einer Wohnung in der Wiesbadener Innenstadt ist eine 84 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber landete mitten auf dem Marktplatz, um die schwer verletzte Frau in eine Spezialklinik zu fliegen, wie die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Rettungskräfte versorgten die Bewohnerin demnach nach dem Feuer intensivmedizinisch in einem Krankenwagen, bis der Hubschrauber eintraf.