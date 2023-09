84-Jähriger gleich zwei Mal überfallen: Mann angeklagt

Damit soll er in kurzer Zeit 14 Einkäufe getätigt und einen Schaden von knapp 3500 Euro verursacht haben. Die Anklage lautet deshalb neben zweifachen Raubes auch auf Computerbetrug in 14 Fällen. Wenige Tage nach der Tat wurde er festgenommen und ist seither in Untersuchungshaft. Bislang äußerte er sich laut Niesen noch nicht zu den Tatvorwürfen. Verhandlungstermine vor der Strafkammer des Landgerichts Frankfurt stehen bislang noch nicht fest.