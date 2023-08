86-jähriger Autofahrer nach Kollision mit Lkw gestorben

Lich (dpa/lhe) - . Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw in Lich (Landkreis Gießen) ist ein 86 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann erlag Anfang dieser Woche seinen schweren Verletzungen vom Zusammenstoß Anfang August, wie die Polizei in Gießen am Freitag mitteilte. Der 86-Jährige soll beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 457 einen entgegenkommenden Kleinlastwagen übersehen haben. Der 70 Jahre alte Lkw-Fahrer war ebenfalls schwer verletzt worden.