87-Jährige tot aufgefunden: Ehemann unter Verdacht

Wanfried (dpa/lhe) - . Nach dem Tod einer 87-jährigen Frau in Wanfried (Werra-Meißner-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Angehörige hätten die Frau in der Nacht zum Freitag leblos in ihrem Wohnhaus gefunden und die Polizei alarmiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Rettungskräfte hätten nur noch den Tod der Frau feststellen können. Nach ersten Ermittlungen sei der 84 Jahre alten Ehemann dringend verdächtig, seine Ehefrau mit „stumpfer Gewalteinwirkung“ getötet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und befand sich zunächst im Polizeigewahrsam. Der Verdächtige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.