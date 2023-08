88 Durchsuchungen wegen Verdacht auf Kindesmissbrauch

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessische Polizei hat im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen landesweit 88 Wohnungen, Häuser und andere Objekte durchsucht. Die Ermittlungen in der zurückliegenden Woche richteten sich gegen 87 Männer und 4 Frauen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen standen die Männer und Frauen untereinander nicht im Austausch.“