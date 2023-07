94-Jährige stirbt nach Vernachlässigung - Prozess startet

Als sich der gesundheitliche Zustand der Frau mit der Zeit immer mehr verschlechterte, stellten Tochter und Enkel laut Anklage die Betreuung der an zahlreichen Geschwüren und Verletzungen leidenden Großmutter ein - obwohl sie als gesetzliche Betreuer der Großmutter dazu verpflichtet gewesen seien. Erst im Oktober 2019 wurde schließlich der Rettungsdienst verständigt, der die 94-Jährige in einem desolaten Zustand in der verwahrlosten und vermüllten Wohnung vorgefunden habe. Die geistig verwirrte Frau sei an einen Schaukelstuhl gefesselt gewesen. Medikamente und Pflegeutensilien waren nicht vorhanden. Die Frau starb schließlich nur einen Tag, nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht wurde, an multiplem Organversagen.