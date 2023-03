A3 nach Unfall mit Autotransporter über Stunden gesperrt

Rodgau/Offenbach (dpa/lhe) - . Wegen eines umgestürzten Autotransporters ist am Donnerstag die vielbefahrene Autobahn zwischen Würzburg und Frankfurt (A3) über Stunden gesperrt worden. Autofahrer standen in Richtung Köln in einem mehrere Kilometer langen Stau oder mussten den Bereich weiträumig umfahren, wie die Polizei in Offenbach mitteilte.