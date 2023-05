A49-Weiterbau umstritten: Aktivisten blockieren Baumaschine

Gießen/Homberg/Ohm (dpa/lhe) - . Gut zwei Jahre nach Baubeginn für den Lückenschluss der Autobahn 49 in Mittelhessen schwelt der Konflikt um das Projekt weiter. Mit einer Protestaktion an einer A49-Baustelle nahe dem nordhessischen Schwalmstadt demonstrierte die Umweltschutzorganisation Greenpeace am Mittwoch gegen dieses und andere Autobahnprojekte in Deutschland. Nach Greenpeace-Angaben beteiligten sich 33 Aktivistinnen und Aktivisten. Vor einer Baumaschine errichteten sie ein meterhohes gelbes X als Zeichen „gegen weitere klimaschädliche Autobahnen“. Nach Polizeiangaben ketteten sich Aktivisten auch an die Baumaschine, einige befestigten ihre Hände in Röhren. Am Nachmittag dauerte die Aktion an, es könne zu „weiteren polizeilichen Maßnahmen kommen“, sagte ein Polizeisprecher.