A7: Bund investiert 87 Millionen in Talbrücke Thalaubach

Eichenzell (dpa/lhe) - . Mit einem ersten Spatenstich ist der Neubau der Talbrücke Thalaubach an der Autobahn 7 nahe Eichenzell in der hessischen Rhön offiziell gestartet worden. Das anspruchsvolle Bauwerk mit einer Länge von 312 Metern solle dazu beitragen, Deutschlands längste Autobahn zukunftssicher auszubauen, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic, anlässlich des Baubeginns. Insgesamt 87 Millionen Euro investiert der Bund in den Ersatzneubau. Einschließlich einer Streckenanpassung von 2,6 Kilometern Länge ist die Fertigstellung für Ende 2028 geplant.