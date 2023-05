Aareal Bank mit Gewinnsprung zum Jahresauftakt

Wiesbaden (dpa) - . Die Aareal Bank sieht sich nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal auf Kurs zum angepeilten Betriebsgewinn von 240 Millionen bis 280 Millionen Euro in diesem Jahr. In den ersten drei Monaten konnte der Wiesbadener Gewerbeimmobilien-Finanzierer das Konzernbetriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 62 Millionen Euro verdoppeln. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre der Bank ein Überschuss von 47 Millionen Euro - gut drei Mal so viel wie ein Jahr zuvor, wie die Aareal Bank am Donnerstag mitteilte.