Ab in den Wald: Für Pilzsammler ist Hochsaison

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Pilzsammler werden derzeit in den hessischen Wäldern besonders häufig fündig. „Es ist gerade Hochsaison“, sagte der Pilz-Sachverständige der in Frankfurt ansässigen Deutschen Gesellschaft für Mykologie, Thomas Lehr. „Sie endet erst bei stärkeren Frösten, es kann also ohne Weiteres noch drei bis vier Wochen weitergehen.“ Besonders Parasol-Pilze seien dieses Jahr häufig zu finden. Steinpilze, Champignons oder Maronen seien hingegen eher rar.