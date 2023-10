Abfall gerät auf Recyclinghof in Bischofsheim in Brand

Bischofsheim (dpa/lhe) - . Ein Brand auf einem Wertstoffhof in Bischofsheim im Landkreis Groß-Gerau hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, hatte ein Passant dort am Donnerstagabend eine Rauchentwicklung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Vermutlich durch eine chemische Reaktion sei unsortierter Abfall in einem Container in Brand geraten. Die Feuerwehr habe den Brand rasch gelöscht, verletzt wurde niemand.