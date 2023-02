Abgabequote Grundsteuererklärung: Hessen knapp 77 Prozent

Die Stadt Frankfurt konnte keine Aussage darüber treffen, inwiefern für die Liegenschaften der Stadt die notwendigen Grundsteuererklärungen bereits abgegeben wurden. Aufgrund der dezentralen Struktur in Hessen und damit in Frankfurt seien die grundstücksverwaltenden Ämter für die Abgabe der Erklärungen zuständig, erklärte ein Sprecher. „Daher können wir hier keine pauschale Aussage für die gesamte Stadt Frankfurt am Main treffen, auch nicht darüber, ob einzelne Ämter Fristverlängerungen benötigen.“ In Frankfurt verwalten eine Reihe von Ämtern die städtischen Grundstücke. Dazu zählten insbesondere das Amt für Bau und Immobilien, aber auch das Grünflächenamt oder das Amt für Straßenbau und Erschließung, erläuterte der Sprecher. Hinzu komme, dass für rund die Hälfte der etwa 45 000 städtischen Grundstücke derzeit noch keine Grundsteuererklärung abgegeben werden müsse, da sie von der Grundsteuer befreit seien.