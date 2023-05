Abgeordnete bekommen mehr Geld

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessischen Landtagsabgeordneten bekommen vom 1. Juli an mehr Geld. Ihre monatlichen sogenannten Grundentschädigungen steigen um 3,1 Prozent auf 8809 Euro, wie das Landesparlament am Dienstag mitteilte. Diese Erhöhung ist an die Entwicklung des Nominalindex gekoppelt, der die Nettoverdienste aller Arbeitnehmer widerspiegelt.