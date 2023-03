Abgeschlossene Ausbildungsverträge unter Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der dualen Berufsausbildung in Hessen sind im vergangenen Jahr 32 577 Neuverträge abgeschlossen worden. Damit blieb die Zahl der neuen Verträge im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die meisten Neuabschlüsse habe es 2022 im Ausbildungsbereich Industrie und Handel gegeben.