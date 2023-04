Abitur-Prüfungen: Noch im Zeichen von Corona

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Rund 22.500 Schülerinnen und Schüler starten am Mittwoch in Hessen ins schriftliche Abitur, das immer noch von der Corona-Pandemie beeinflusst ist. „Wenngleich der Schulalltag endlich wieder normal und wie vor der Corona-Pandemie ist, darf man nicht vergessen, dass auch der diesjährige Prüfungsjahrgang einen Teil der Oberstufe unter einschränkenden und belastenden Bedingungen durchlaufen hat“, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag mit. Er habe den Eindruck, dass die Schüler dies bestmöglich gemeistert hätten. „Dennoch erhalten sie selbstverständlich die gleichen Rahmenbedingungen der vergangenen beiden Jahrgänge mit einer längeren Bearbeitungszeit und mehr Auswahlaufgaben.“