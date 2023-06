Abwassergebühren in hessischen Städten eher günstig

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Haushalte in hessischen Städten müssen für ihre Abwasserentsorgung verhältnismäßig wenig zahlen. Das geht aus einer Auflistung der Abwassergebühren unter den 100 größten deutschen Städten hervor, die der Eigentümerverband Haus und Grund am Mittwoch in Berlin vorstellte. Durchgeführt wurde die Studie vom Beratungsunternehmen IW Consult.