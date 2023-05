Acht Beschuldigte bei IS-Razzia in Rheinland-Pfalz

Koblenz (dpa/lrs) - . Bei einer Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat es am Mittwochmorgen auch in Rheinland-Pfalz mehrere Durchsuchungen gegeben. In den Landkreisen Mainz-Bingen, Germersheim, im Rhein-Pfalz-Kreis, Donnersbergkreis sowie in Mainz und Koblenz seien Objekte durchsucht worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mit. Auch in Saarbrücken und im hessischen Darmstadt habe es Durchsuchungen gegeben. Dabei seien „schriftliche Unterlagen, Datenträger und Kommunikationsmittel“ sichergestellt worden.