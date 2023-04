Acht Jahre Haft wegen Mordversuchs und Brandstiftung

Hanau (dpa/lhe) - . Eine 56 Jahre alte Frau ist wegen Mordversuchs und schwerer Brandstiftung vom Landgericht Hanau zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen, dass die ehemalige Reitlehrerin im vergangenen August nachts ein historisches Hofgut, in dem sie seit Jahren zur Miete wohnte, in Brand gesteckt und dabei den Tod von drei Bewohnern „billigend in Kauf genommen“ hat. Das Gericht blieb in dem am Montag verkündeten Urteil hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und zehn Monaten verlangt hatte. Die Verteidigung hatte sich für eine Freiheitsstrafe „im Ermessen des Gerichts“ ausgesprochen.