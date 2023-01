Achteinhalb Jahre Haft wegen Mordes bei Drogenhandel

Die beiden Deutschen waren nach Überzeugung des Gerichts am 29. Dezember 2021 von Osnabrück nach Frankfurt am Main gefahren, um eine größere Menge Marihuana zu kaufen. Beim Drogenankauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Verkäufer gekommen. Der zur Tatzeit 18 Jahre alte Angeklagte sei geflüchtet und der damals 20 Jahre alte Angeklagte sei von dem Drogenhändler an der Flucht gehindert worden. In dieser Situation habe der heute 19-Jährige einen Schuss abgegeben, an dem das Opfer gestorben sei.