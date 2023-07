Ackermann: Deutsche Bank sollte global vorne mitspielen

Frankfurt/Main (dpa) - . Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann bedauert die Schrumpfkur der Deutschen Bank nach der Finanzkrise. „Früher war die Deutsche Bank ganz vorne dabei. Das muss man natürlich entscheiden: Will man eine Bank, die klein und robust ist? Oder will man eine Bank, die auch robust ist, aber die auch global und von der Profitabilität her mitspielt?“, sagte Ackermann am Montag beid er Konferenz Frankfurt Euro Finance Summit.