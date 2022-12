ADAC warnt vor vielen Staus am Donnerstag und Freitag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zu Beginn der Weihnachtsferien müssen sich Autofahrer in Hessen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Viele Hauptreiserouten wie die Autobahn 3 und die A5 dürften insbesondere am Donnerstag und Freitag (22. und 23. Dezember) an die Grenzen ihrer Kapazität stoßen, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag mitteilte. An diesen Tagen sorgten Reise-, Berufsverkehr und Weihnachtseinkäufer in Innenstädten für viel Verkehr. Mit vollen Straßen ist laut ADAC-Stauprognose bis Samstagmittag (Heiligabend) zu rechnen. Nach einem ruhigen ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) erwartet der ADAC bereits am Montagnachmittag (26. Dezember) wegen Urlaubsreisenden wieder viel Verkehr.