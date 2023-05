Ärger um Lärmschutz beim Schlossgrabenfest in Darmstadt

Darmstadt. Mit einem Paukenschlag hat am Donnerstag das Schlossgrabenfest in Darmstadt begonnen. Zu Hessens größtem Innenstadt-Musikfestival in der Darmstädter Innenstadt werden am Pfingstwochenende rund 100.000 Besucher erwartet. Wenige Stunden vor dem offiziellen Start hat das Verwaltungsgericht Darmstadt dem Eilantrag eines Bewohners zum Lärmschutz stattgegeben.