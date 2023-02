Ärztinnen und Ärzte demonstrieren für Patientenversorgung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik haben Hunderte hessische Ärztinnen und Ärzte am Mittwoch ihre Praxen geschlossen und in Frankfurt demonstriert. „Jeden Tag lehnen wir in den Praxen die Aufnahme neuer Patientinnen und Patienten ab, selbst die Versorgung Neugeborener ist vielerorts unmöglich“, sagte Ralf Moebus, Landesvorsitzender der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) Hessen.